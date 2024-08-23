Школа уже близко: известный психолог дала советы, как подготовить своего ребенка к учебе в войну

Очень важно обратить внимание на психологический настрой своего чада, поскольку именно от него зависят будущие успехи в обучении

В жизни каждого родителя наступает время, когда нужно готовить ребенка к школе. Этот сложный процесс является испытанием для всей семьи, ведь охватывает не только расходы на покупку школьных принадлежностей, но и эмоциональные и психологические качели.

Из-за стрессовых обстоятельств, с которыми маленькие украинцы сталкиваются во время войны, правильная подготовка к школе стала еще более актуальной. Известный украинский психолог Светлана Ройз перечислила 5 этапов, которые родителям и их детям следует пройти, чтобы школьное обучение проходило без проблем и приносило новые успехи.

1. Подготовка ребенка в дома

Медицинские обследования

Это простые анализы крови и мочи, консультация врача. Иммунная система детей под действием хронического стресса может быть уязвима. С сентября резко изменится уровень нагрузки, и тело ребенка должно его выдержать.

Адаптация

Многие дети по возвращении из других стран демонстрируют регрессивное поведение, проявляют больше тревоги во время обстрелов. Просят (совсем взрослые дети) спать с родителями, проявляют то, что могло быть в начале войны. Это точно нужно не всем детям – но идеально, если семья возвращается домой хоть за 3-5 дней до начала учебного года.

Режим

Всегда важно постепенно возвращать "школьный" режим сна и пробуждение.

Разлука с родителями

Многие дети привыкли постоянно быть рядом с родителями. И даже некоторые предподростки и подростки сейчас могут сложно переносить разлуку с близкими. В школе ребенок (скорее всего, только первую неделю) должен выдержать нагрузку разлукой. Может быть, уже в эти дни осторожно стимулировать ребенка к большей самодостаточности.

Фото: freepik

Организация места для обучения

Уборка и обустройство рабочего места, выбрасывание или откладывание того, что связано с прошлым учебным годом, подготовка канцтоваров, тетрадей, спортивных костюмов, школьной обуви – это то, что настраивает на учебный год.

Возможно, у ребенка должен быть с собой в школе фонарик, дармовис с именем и телефоном близких взрослых, свисток. Есть время подготовить это. Проверяем или устанавливаем "родительский контроль" на гаджеты.

2. Подготовка ребенка к пути

Если ребенок учится офлайн и будет ходить в школу сам, или если ребенок переходит в другую школу – можно пройти несколько раз по дороге в школу. Зафиксировать, где по дороге есть укрытие, договориться, что ребенок должен делать во время сирены, если идет, если едет в транспорте, когда выходит на связь.

Если есть возможность – зайти в школу. Детям важно "телом ощутить" место, где они будут находиться. Прикоснуться к парте, пойти в туалет, увидеть столовую. Пройти в укрытие.

3. Психологическая подготовка ребенка к школе

У детей перед началом учебного года обычно бывает много тревоги – примут ли меня одноклассники, сохранились ли отношения, найду ли я свое место в классе. Война и стресс обостряют чувство одиночества. Для детей, которые после обучения онлайн переходят в офлайн формат, может быть одновременно много разных чувств – и радость, и тревога. Мы не знаем, какой опыт испытали дети. Мы дома и в школе должны создать пространство, в котором ребенку будет безопасно – проявить свои чувства, ошибаться, задавать вопросы. Это сейчас главнее знаний, которые мы хотим детям передать.

Было бы хорошо по возможности встретиться с классом или хоть несколькими одноклассниками в зуме. Или в школе организовать встречу класса, чтобы поздороваться\познакомиться с новенькими.

Если в младшей школе система обучения не похожа на ранее существовавшую, например, разные предметы ведут разные учителя — важно ребенка предупредить об этом.

Если у учителей будут силы и возможность – будет заботливо ученикам, которые учатся за границей, отправить письмо – чтобы дети почувствовали, что о них помнят, что они важны, и мы ждем от них известий и рассказов.

Групповые встречи

Фото: freepik

На уроках именно сейчас важно предлагать больше задач, где бы дети могли работать в группах. Важны совместные действия, возможно, совместные волонтерские проекты. Школы, где дети и взрослые вместе занимаются волонтерством, поют, где есть театр – школы, где гораздо меньше проявлений буллинга.

4. Самооценка ребенка и его эмоциональное состояние

Уменьшение стресса и тревоги

Чем больше уровень тревоги, тем больше потребность в контроле, в информации, в создании "рамок безопасности и отношений". Нужно рассказывать, что за чем будет идти в действиях и планах. Какие правила школы, класса.

Во время урока у ребенка может измениться настроение, он может заплакать или полностью потерять контакт с происходящим на уроке. Длительное переживание стресса может приводить к двум противоположным реакциям – гиперактивность и заторможенность. Важно помнить, что после того, как ребенок почувствовал безопасность рядом с нами, вышел из состояния ступора, он может демонстрировать раздражение, агрессию, чрезмерную активность. Это обычный процесс. Но нам нужно эту активность быть готовыми направлять.

Поддержка ребенка во время учебы

Дети часто живут в режиме ожидания неудачи. Им нужен опыт и поддержка. Сначала маленькие знакомые задачи, задачи, в которых был бы скорый результат. Это важно – разочарование в начале учебного года может привести к тому, что у ребенка не хватит сил идти дальше в процесс.

Дети могут быстро уставать. Темп обучения может быть другим – детям важно говорить, что это нормально. И нам важно чаще делать паузы, предлагать разные задачи.

5. Техника безопасности

Ребенок всегда ориентирован на взрослого, которому пытаются доверять. На его авторитетность, стабильность. Немелодический звонок, сирены или другие резкие звуки могут вызвать у детей эмоциональные реакции. Следует быть внимательными к таким ситуациям и заранее подготовить свою реакцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что МОН хочет создать безопасную среду для обучения. Министерство образования Украины запустило масштабную инициативу "Школа офлайн ".